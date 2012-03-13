У Януковича рассказали, как добьются снижения цены российского газа

{1-} Украина обратится в Международный арбитраж для пересмотра газового соглашения с Россией, в случае если Москва откажется вести переговоры.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, представитель Президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко в эфире 5 канала, комментируя ход газовых переговоров с Россией.

«Судебное разбирательство – это уже последний метод разрешения споров. И украинская власть надеется, что мы сможем договориться, ведь договор – это всегда согласие двух сторон. Если мы будем через суд решать свои разногласия, то, думаю, не будет у нас в дальнейшем перспективы дружественных и справедливых отношений», - отметил депутат.

«Ресурс переговоров не исчерпан», - добавил он.

Мирошниченко уточнил, что условием, при котором Украина пойдет в суд, станет «отказ вести переговоры со стороны России».

«Отказа со стороны наших коллег из России по ведению переговоров нет. Они даже предлагают свои варианты. Был передан проект договора. Мы его изучаем. Думаю, что тяжелый переговорный процесс будет успешно завершен», - подытожил представитель Президента.

фото: gazprom.ru

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