Могилев рассказал о своей зарплате

{1-} Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев рассказал, что размер его зарплаты составляет около 13 тысяч гривен.

Об этом Могилев сказал журналистам в Симферополе, сообщает УНИАН.

«Если вы хотите узнать «самую главную тайну» Крыма, то Могилев за месяц получает чуть больше 13 тысяч гривен», - сказал крымский премьер.

По его словам, этих денег ему вполне хватает.

Председатель Совмина Крыма заявил также, что как госслужащий до 1 апреля заполнит декларацию о доходах и, согласно закону, опубликует ее.

Фото: Комментарии

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