Число сторонников базирования ЧФ России в Крыму резко снизилось (ОПРОС)

{1-} В Украине значительно уменьшилось количество сторонников пребывания Черноморского флота России в Севастополе.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», передает «Зеркало недели».

За последний год число сторонников продления срока базирования ЧФ России на территории Украины до 2042 года среди украинцев уменьшилось с 42% до 33%.

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В то же время, возросло количество противников пребывания вооруженных сил РФ в Крыму – с 42 до 49%.

18% опрошенных не определились с ответом.

Не поддерживают инициативу о продолжении аренды базы флота до 2042 года жители всех регионов Украины.

Напомним, по Харьковским соглашениям 2010 года, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 года до 2042 года.

Опрос проводился 10-24 февраля, было опрошено 4 тысячи респондентов, погрешность репрезентативности – не более 1,5%.

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