В двух штатах США проходят праймериз Республиканской партии

В двух американских штатах – Миссисипи и Алабаме – во вторник проходят первичные голосования по номинации кандидата в президенты США от Республиканской партии, сообщает Радио свобода.

По данным последних опросов, ожидается упорная борьба между крупным предпринимателем, бывшим губернатором Массачусетса Миттом Ромни и бывшим спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем.

На 8 – 10% от них отстает третий претендент – консервативный политик Рик Санторум, ранее выигравший в нескольких штатах.

Победа хотя бы в одном из двух штатов, голосующих во вторник, может означать для Ромни такое упрочение его лидерства в предвыборной гонке, при котором соперники практически лишатся шансов догнать его.

Кандидат в президенты от республиканцев будет официально выдвинут летом на съезде партии. Он станет соперником президента США Барака Обамы на выборах в ноябре.

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