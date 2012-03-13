В ЕС могут ввести квоты на руководителей женщин

Речь, в частности, идет о том, чтобы добиться повышения процента топ-менеджеров женского пола в национальных компаниях с 12 до 40 процентов, передает Би-би-си.

Европейские депутаты уже не первый год пытаются добиться повышения данных показателей, однако, по их собственному признанию, прогресс в данном вопросе весьма незначителен.

Еврокомиссия заявляет, что может вынести вопрос о введении квот на рассмотрение законодательного органа ЕС уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в Украине из 450 народных депутатов всего 36 женщин (8%), что значительно меньше, чем в среднем по Европе (22,3%) и даже меньше, чем в арабских странах (10,7%). Об этом свидетельствуют данные Межпарламентского союза.

За последний год число женщин в парламентах стран мира выросло с 19,2% до 19,5% (на конец 2011 года).

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