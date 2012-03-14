Ахмадинежад предстанет перед депутатами парламента Ирана

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сегодня должен предстать перед депутатами парламента и ответить на их вопросы.

По сообщению иранских СМИ, у президента будет час на то, чтобы ответить на 10 вопросов парламентариев. Они будут касаться экономической политики правительства, ряда кадровых решений, принятых Ахмадинежадом, и других вопросов.

Это первый подобный случай за всю историю исламской республики, существующей с 1979 года. По мнению обозревателей, вызов в парламент сам по себе означает политическое поражение Ахмадинежада, который вступил в конфликт со сторонниками духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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