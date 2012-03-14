Город, из которого бежали около 200 сирийцев, захвачен армией Асада

Сирийская армия взяли под контроль город Идлиб, который находится на границе с Турцией, сообщает Газета.ru.

Город находился под контролем повстанцев, правительственные вооруженные силы начали осаду города в воскресенье и во вторник им удалось полностью взять контроль над Идлибом.

Как сообщают свидетели, армия расставила вдоль границы с Турцией мины.

Большая группа сирийцев, спасающихся от преследования правительственных войск, в ночь на 12 марта пересекла границу Турции. Границу перешли 189 сирийцев из провинции Идлиб.

В конце февраля сирийским властям удалось захватить город Хомс, где находились основные силы оппозиции.

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