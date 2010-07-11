Яценюку досадно, что БЮТ покинул поле боя

Лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк заявляет, что будет бороться за право украинцев избирать и быть избранным, сообщили «Главреду» в пресс-службе партии. «Партия регионов вместе со своими приспешниками - Блоком Литвина и коммунистами - вчера приняла закон, по которому партию «Фронт Перемен», возглавляемую мной, фактически исключили из избирательного процесса на местных выборах 31 октября. Досадно, но фракция Блока Тимошенко, которая якобы представляет демократический лагерь, покинула поле боя - сессионный зал парламента - тем самым сдав демократические ценности как таковые», - заявил Яценюк. По словам Яценюка, он не намерен сдаваться. «Я буду дальше бороться за ваше право избирать и быть избранными. Я дальше буду бороться за страну. Украина не может находиться в их лапах. Мы все равно придем к власти, потому что мы лучшие, потому что наши ценности справедливы, потому что мы боремся не за себя, а за страну», - заявил он.