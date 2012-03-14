Тимошенко могут осудить за измену родине на 15 лет

{1-} У временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады появились доказательства, которые якобы указывают на совершение экс-премьером Юлией Тимошенко государственной измены.

Главная военная прокуратура России предоставила ВСК документы, которые трактуют как доказательства личной заинтересованности Тимошенко при подписании в Москве невыгодных Украине газовых контрактов. Если по материалам ВСК Генпрокуратура возбудит уголовное дело, срок заключения Юлии Тимошенко может увеличиться до 15 лет, пишет Коммерсантъ Украина.

Вчера, 13 марта глава ВСК, народный депутат Инна Богословская (Партия регионов) заявила, что Служба безопасности Украины предоставила ей "главный документ, подтверждающий факт личной заинтересованности Юлии Тимошенко в подписании невыгодных для Украины газовых контрактов". В подтверждение своих слов она продемонстрировала выписку из постановления главной военной прокуратуры России о прекращении уголовного дела в отношении Тимошенко по нереабилитирующим обстоятельствам.

В выписке из постановления, описываются некоторые обстоятельства уголовного дела, возбужденного в 2001 году главной военной прокуратурой России в отношении бывшего главы корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) Юлии Тимошенко по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 291 Уголовного кодекса РФ ("организация дачи взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника").

Уголовное дело, сказано в выписке из постановления, было возбуждено на основании заявления бывшего руководителя московского департамента ЕЭСУ Владислава Литвинова. В своем заявлении на имя главного военного прокурора РФ Литвинов отметил, что указание о передаче денег должностным лицам Минобороны РФ он получил лично от Юлии Тимошенко. "С января 1996 по сентябрь 1997 года, по решению президента ЕЭСУ Юлии Тимошенко, получил от нее деньги в сумме $15 тыс. для поощрения ряда военнослужащих в связи с завершением поставки продукции по контракту...",— цитируется в документе Владислав Литвинов.

Он подробно рассказал, кому из должностных лиц минобороны РФ передавал деньги. "Деньги в сумме $5 тыс. переданы лично Волкову Г. А. и Изгагину А. Н; Мистюкову Н. Н. передана сумма в $3 тыс.",— показал Литвинов.

В документах, находящихся в распоряжении ВСК, также содержатся показания должностных лиц центрального банка Кипра, подтверждающие, что "действительными акционерами компании "Somolly Enterprisers Ltd", выступавшей посредником между ЕЭСУ и минобороны РФ, являлись Юлия Тимошенко и другие".

Согласно выписке из постановления главной военной прокуратуры России, уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко было закрыто в 2005 году в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

"ВСК сумела доказать, что при подписании соглашений она (Юлия Тимошенко.— ред.) действовала незаконно и имела личный интерес. Но окончательное решение будут принимать правоохранительные органы. С политической точки зрения Тимошенко сдала интересы страны",— подытожила Богословская.

"Однако Тимошенко уже осуждена за подписание газовых соглашений. Суд не принимал во внимание, чем она руководствовалась. Давайте отталкиваться от того, была ли это государственная измена?" — предложила народный депутат Алла Александровская (Компартия). Напомним, ст. 111 УК ("государственная измена") предполагает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Ранее Главред писал, что 16 марта на пленарном заседании парламента народные депутаты заслушают отчет временной следственной комиссии ВР об обстоятельствах заключения газовых договоров. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины (ВР) Владимир Литвин.

"В пятницу после "часа вопросов (к правительству)" и после провозглашения запросов..., вопрос стоит о заслушивании отчета ТСК относительно обстоятельств подписания газовых договоров с НАК "Нафтогаз Украины", а также рассмотрение 8 законопроектов", - сказал Литвин

ВСК по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых договоров между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины была создана 17 марта 2011 года.

фото: president.gov.ua

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