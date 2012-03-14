Герман рассказала, что думает об иске против себя

{1-} Советник Президента Украины Анна Герман заявляет, что выполнит любое решение суда относительно ее пребывания в должности.

Об этом она заявила, комментируя информацию о том, что суд рассмотрит иск гражданина Владимира Оленцевича из Донецка к Президенту Украины с требованием уволить ее с занимаемой должности за высказывания.

«Я горжусь государством, в котором каждый гражданин может обратиться в суд с иском даже к наивысшему лицу государства. И суд рассмотрит каждое представление. Как законопослушная гражданка я выполню любое решение суда », - сказала Герман, передает УНИАН.

На вопрос, подал ли иск с требованием ее уволить тот самый гражданин Оленцевича, который обращался в суд с требованием отменить указы о присвоении звания Героев Украины Степану Бандере, Роману Шухевичу, Василию Стусу и Владимиру Ивасюку, Герман ответила, что гражданин имел право подавать и такие иски. «И, как мы знаем, суд их рассматривал», - сказала она.

Ранее Главред сообщал, что Высший административный суд принял к рассмотрению иск к главе государства, который требует уволить Анну Герман с должности советника Президента.

Соответствующее заявление в суд подал адвокат Владимир Оленцевич.

По мнению адвоката, Анна Герман ведет дискредитацию «путем распространения по планете Земля гнусной клеветы на конституционно определенную систему организации государственной власти в Украине и заведомо ложной информации о своем влиянии на Президента в процессе реализации последним конституционных полномочий».

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