За курение в неположенном месте хотят штрафовать на 10 тысяч

{1-} 13 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете курения в ресторанах, культурных учреждениях и на стадионах. За нарушение норм владельцам точек общественного питания грозит штраф до 10 тыс. грн.

Владельцы ресторанов заявили, что это не обернется глобальным оттоком посетителей. В то же время курильщики готовятся опротестовывать новые правила в суде.

Впрочем, противников у него достаточно как в депутатском зале, так и на улицах. В перечень запрещенных для курения мест вошли рестораны, метро, транспортные остановки, больницы, стадионы. Закрыть обещают даже святую святых Верховной рады - курительную, где все время возникают тайные переговоры и информация, которая опережает события, сообщает ТСН.

Несогласные с табачным запретом депутаты уже обещают курить в сессионном зале, и приглашают журналистов курить на балконах. Вместе с тем авторы закона заявляют, что у производителей сигарет в парламенте сильное лобби. На это они отвечают смертельной статистикой: в Украине ежедневно насчитывается 440 смертей от рака. Пассивные курильщики - в зоне риска не менее, чем те, кто держит в руках сигарету. Депутаты также ссылаются на мировой опыт. Так в Ирландии за курение в пабе грозит штраф в 3 тысячи евро. В США в некоторых штатах курить нельзя даже на улице. В Европе дискутируют даже о запрете курить в собственных автомобилях. В Канаде и частично в США такой запрет уже ввели: курить нельзя, если в машине есть дети.

Ранее Главред писал, что украинские курильщики считают, что принятие закона о полном запрете курения в заведениях общественного питания не будет иметь никакого эффекта и только усилит административное давление на бизнес.

Об этом говорится в заявлении Общественной инициативы «Права курильщиков».

«Инициаторы закона о полном запрете курения в общественных местах должны понимать, что его выполнить невозможно. На это никогда не пойдут владельцы кафе и ресторанов. От запрета выиграют только контролирующие органы, которые получат еще одну возможность для административного давления», - говорится в заявлении.

фото: aif.ru

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