Янукович ветировал изменения в закон о помощи на ребенка

{1-} Президент Украины Виктор Янукович в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О государственной помощи семьям с детьми" по сужению перечня условий прекращения выплат пособия при рождении ребенка", сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент отметил неполноту перечня утвержденных Верховной Радой обстоятельств, при которых прекращается выплата пособия родителям (опекунам) при рождении ребенка.

По мнению государства, может возникнуть ситуация, когда лицо, которому назначена помощь при рождении ребенка, не осуществляет фактический уход за ребенком из-за ряда обстоятельств: заключение под стражу, продолжительное лечение, выезд на длительное время за границу, смерть получателя помощи и др.

Он также обратил внимание на то, что помощь при рождении ребенка назначают и выплачивают только одному из родителей (опекунов) ребенка. Таким образом, по его мнению, в случае наступления указанных обстоятельств "законного основания для прекращения выплаты помощи … не будет, и второй из родителей (опекунов) не будет иметь возможности получить эту помощь".

Глава государства считает, что при таких обстоятельствах предусмотренные законом изменения нецелесообразны, не соответствуют интересам детей и не будут способствовать эффективному использованию бюджетных средств.

"Предлагаю закон Украины "О внесении изменения в ст. 11 закона "О государственной помощи семьям с детьми" относительно сужения перечня условий для прекращения выплат помощи при рождении ребенка" отклонить", - говорится в вето президента.

Предложения Главы государства во время повторного рассмотрения указанного Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет докладывать представитель президента Украины в ВР Юрий Мирошниченко.

Ранее Главред писал, что в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 9516 от 29 ноября 2011 г. о внесении изменений в закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления различных видов социальной помощи с учетом уровня доходов семей.

Согласно проекту закона, государство будет оказывать материальную помощь в связи с беременностью и родами незастрахованным лицам, не участвующим на добровольной основе в общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, с учетом дохода, увеличив его до прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

фото: roditeliua.com.ua

Новости по теме:

Размер помощи при рождении ребенка в 2012 году увеличится на тысячу

Пенсии чернобыльцам поднимут вдвое за счет оффшоров и налога на богатство

До конца года увеличится размер помощи при рождении ребенка

Кабмин хочет урезать выплаты матерям-одиночкам