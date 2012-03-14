Почти миллион украинцев пострадали от милиции - правозащитники

{1-} Согласно ежегодному докладу правозащитных организаций «Права человека в Украине 2011», в прошлом году почти 1 млн. человек пострадали от насилия в милиции.

Об этом во время пресс-конференции сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Аркадий Бущенко.

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Он отметил, что за последние 2 года в Украине существенно ухудшилась ситуация с обеспечением права на жизнь. Особенно это касается людей, которые находятся в местах лишения свободы, передает УНИАН.

«Мы наблюдаем значительное увеличение количества людей, которые погибли в райотделах милиции», - заметил Бущенко и добавил, что по сравнению с 2009 годом этот показатель врщрос почти вдвое.

Также никакого улучшения эксперты не отметили в преодолении проблемы истязаний и нечеловеческого обращения. Так, если в 2010 году количество пострадавших от незаконного насилия в милиции составляло более 790 тыс. человек, то в 2011 году – 980 тыс.

Ранее Главред также писал, что сопредседатель Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров заявил, что согласно стандартам ООН, за чертой бедности в Украине проживает 80% населения.

Однако, согласно ежегодному докладу правозащитных организаций «Права человека в Украине 2011», бедным себя считает четверть населения Украины.

«За последние 2 года мы вынуждены констатировать, что права человека не являются приоритетом сегодняшней власти», - подчеркнул Захаров, и добавил, что за эти годы эксперты отмечают в Украине существенное ухудшение состояния прав человека и основных свобод.

фото: helsinki.org.ua

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