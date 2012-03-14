США поручили Лаврову передать Ирану, что война не за горами

{1-}

США готовы начать войну с Ираном, если в апреле их требования не будут выполнены. Угроза новой войны на Ближнем Востоке все ближе, причем Сирии пока можно не беспокоиться, а вот у Ирана убывают шансы на то, чтобы избежать военного удара.

Иранский атом: станет ли противостояние третьей мировой войной?

12 марта в Нью-Йорке после заседания Совбеза ООН, прошли переговоры Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова, сообщает «Коммерсантъ».

Госсекретарь США попросила министра иностранных дел России Лаврова передать иранской стороне, что последний шанс избежать войны у Ирана будет на переговорах с шестеркой международных посредников в апреле.

Читайте также: Иран ответил на американское «супероружие» «супербетоном» (ФОТО)

В МИДе РФ апрельскую встречу не считают «последним шансом» Ирана. «Все упирается в политическую волю, и Россия делает все, чтобы воля эта не исчезала, а усиливалась», - заявил заместитель главы МИДа Сергей Рябков.

Вместе с тем, как рассказал на условиях анонимности чиновник Минобороны, в Москве уже просчитали действия в случае войны с Ираном. «На этот случай существует мобилизационная готовность», - отметил источник.

Где пройдут апрельские переговоры Ирана с шестеркой международных посредников, пока неясно. На встрече, среди прочего, планируется обсудить предстоящее посещение инспекторами МАГАТЭ объекта Парчин.

Как полагают в МАГАТЭ, там могут проводиться испытания взрывчатых веществ в рамках программы создания ядерного оружия. Иран, который ранее отказывался допускать инспекторов в Парчин, в начале марта дал согласие на их визит. Западные страны подозревают Тегеран в намерении под прикрытием мирной ядерной программы разработать атомное оружие.

В шестерку международных посредников, которые участвуют в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы, входят Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция.

Президент США Барак Обама настаивает на том, что в отношении Ирана необходимо применять в первую очередь санкции и дипломатическое давление. Обама призывает прекратить «бесполезные разговоры» о войне. По данным американской разведки, Иран пока не приступил к разработке ядерного оружия.

Вместе с тем, израильское руководство готово начать военную операцию. Ранее министр обороны США Леон Панетта предположил, что война может начаться в апреле, мае или июне. Как заявил в марте премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу по поводу сроков начала операции, «речь идет не о днях или неделях, но и не годах».

фото: 1tv.ru

Новости по теме:

США готовы к войне с Ираном



Обама готов без колебаний начать войну с Ираном



Иран допустил инспекторов МАГАТЭ на секретный ядерный объект



Авиация США готова к войне с Ираном



Иран порадовался заявлению Обамы



Россия знает, откуда будет нанесен первый удар по Ирану



США и Россия против войны с Ираном: есть угроза глобальной катастрофы



Клинтон обвинила Иран в оказании помощи Сирии



Клинтон призвала иранцев последовать примеру Ливии

