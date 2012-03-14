Украину обвинили в сдерживании развития ЧФ РФ

{1-} Украина препятствует увеличению военной мощи Черноморского флота России. Об этом украинским журналистам в Москве сказал советник начальника Генштаба России, бывший командующий ЧФ РФ, адмирал Игорь Касатонов.

«Замена кораблей идет в рамках договоров и соглашений. То есть количество не увеличивается и это главное на чем настаивает российская сторона. Украина стоит на той точке зрения, что параметры этих (новых) кораблей значительно превосходят старые, мол, это отдельная система и отдельные переговоры и тема полублокируется», - сказал Касатонов.

По его словам, это касается не только кораблей, но и авиации и ряда других устройств, передает УНИАН.

Касатонов отметил, что эти переговоры очень тяжело проходят и «Украина стоит на тех позициях - пусть оно все постепенно устаревает, когда рассыплется, тогда будет другая постановка вопроса».

Он отметил, что «у украинской стороны своя точка зрения и свой подход».

Отвечая на вопрос, сдвинулся ли этот вопрос после официального визита министра обороны Украины Дмитрия Саламатина в Москву 7 марта, он сказал: «Думаю, что пока нет. Нужно продолжать работу и консультации».

Касатонов также отметил, что тема покупки для ВМС России бывшего крейсера «Украина» долгое время отсутствует в двухстороннем порядке дня, хотя он лично выступает за положительное решение этого вопроса.

Ранее Главред также сообщал, что в Украине значительно уменьшилось количество сторонников пребывания Черноморского флота России в Севастополе.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

За последний год число сторонников продления срока базирования ЧФ России на территории Украины до 2042 года среди украинцев уменьшилось с 42% до 33%.

В то же время, возросло количество противников пребывания вооруженных сил РФ в Крыму – с 42 до 49%.

фото: sevnews.info

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