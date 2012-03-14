Умер мужчина, покалеченный пьяным одесским мажором

14 марта 2012, 10:07

В Одессе в реанимационном отделении больницы скончался 47-летний мужчина, сбитый пьяным водителем внедорожника «Тойота» на тротуаре улицы Ризовской,

Напомним, 11 марта на ул. Ризовской, 34, вдребезги пьяный 43-летний водитель джипа «Тойота Ландкрузер», на лобовом стекле которого красовалась «корочка» с надписью «Одесская областная прокуратура», врезался в торговые лотки, повредил припаркованный «Дэу Матиз» и покалечил 47-летнего пешехода, передает «Окна-Одесса».

Также свидетели утверждают, что на лобовом стекле иномарки был прикреплена табличка «Одесская областная прокуратура». В свою очередь, в УМВД заявили, что водитель «никакого отношения к правоохранительным органам не имеет». Возбуждено уголовное дело. Водитель дал подписку о невыезде.

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Как сообщал ранее «Главред», в Одессе водитель очень дорогого внедорожника въехал в толпу продавцов так называемого «блошиного базара».

По информации очевидцев, большинство людей успели отскочить, но одного человека многотонное авто все-таки переехало. Реанимобиль забрал потерпевшего в больницу с переломом костей таза.

Джип, который гонял по рынку, остановила только стена жилого дома и припаркованное авто. На его пути оказался и товар, разложенный на дороге, и забор, которым огражден газон рядом с тротуаром.

Свидетели рассказали, что водитель еле держался на ногах. А перед тем, как сесть за руль, справил малую нужду прямо перед торговцами.

Фото: dumskaya.net

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