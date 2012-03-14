Россия готова начать проверку сыра в Украине

{1-} Роспотребнадзор может на следующей неделе приступить к инспекции украинских заводов, которые намерены поставлять сыр на рынок РФ, сообщил глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко..

"На следующей неделе наиболее вероятно, что мы там побываем", - сказал он журналистам в Москве в среду.

По его словам, "с их(украинской – ред.) стороны каких-то проблем не будет, и они заинтересованы больше, чем мы". "Мы поедем, посмотрим, и уже тогда будут дальнейшие решения озвучены", - заявил Онищенко.

Сроки проверки Роспотребнадзором украинских предприятий, которые намерены поставлять сыр в РФ, официально еще не согласованы, сообщил Онищенко, передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее его ведомство проинформировало Украину о том, что специалисты Роспотребнадзора готовы проверить украинских сыроделов. Во вторник в Киеве глава государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк сказал, что проверки украинских сыроделов Роспотребнадзором начнутся 19 марта.

"Мы должны получить по официальным каналам подтверждение, согласовать в рабочем порядке условия и сроки, и тогда уже поедем", - заявил Онищенко.

"Официального ответа от Минсельхоза Украины мы пока не получили. Нам нужно получить официальные гарантии", - сказал глава Роспотребнадзора.

Ранее Главред сообщал, что руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о том, что Роспотребнадзор расширил до семи список украинских предприятий, которым запрещены поставки сыра на российский рынок.

"С понедельника мы дополнительно "закрываем" еще четыре завода", - сказал он.

Роспотребнадзор начал изымать из оборота в России и приостановил ввоз в РФ сыров трех украинских производителей - ЧП "Прометей" (Черниговская область), АО "Пирятинский сырзавод" (Полтавская область) и ООО "Гадячсыр" (Полтавская область).

Онищенко заявил, что к этому списку добавлены еще четыре украинских производителя - Баштанский и Лозовский сырзаводы, "Бель Шостка Украина" и Хмельницкая маслосырбаза.

фото: lady.ru

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