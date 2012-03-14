Во Львове снимут табличку в честь дивизии СС «Галичина» (ФОТО)

{1-}Члены патриотического клуба «Молодая гвардия» из Луганска добились через суд, чтобы во Львове демонтировали мемориальную табличку Дмитрию Палииву - одному из основателей дивизии СС «Галичина».

Конфликт начался летом 2011, когда «молодогвардейцы» приехали во Львов на экскурсию. Прогуливаясь по городу, наткнулись на мемориальную табличку соорганизатору дивизии CC «Галичина» Дмитрию Палииву, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

Это туристов возмутило: мол, как так - здесь поклоняются и чтят «врага народа»!

« Львов нам очень понравился - это действительно один из самых красивых городов Украины, - объясняет активистка организации Елена Птиченко. - Но та табличка все впечатление испортила. Уже дома мы изучили материалы по поводу деятельности Палиива. Он работал переводчиком у одного из лидеров фашистской Германии Генриха Гиммлера, вступая в ряды дивизии СС «Галичина», клялся в верности фашистскому вождю!»

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«Молодогвардейцы» обратились во Львовский окружной административный суд, который на днях принял решение по иску из Луганска: обязать Галицкую райадминистрацию, на балансе которой находится мемориальная доска, демонтировать ее.

Однако доска по-прежнему висит на доме по улице Винниченко, в котором Палиив прожил несколько лет, а в самой райадминистрации звонку из редакции очень удивились.

« Я впервые от вас слышу о каком-то суде и его решении, - сказала районный голова Ирина Маруняк. - Никакого распоряжения относительно демонтажа доски нам не поступало».

Ранее «Главред» сообщал, что в Ивано-Франковске именем одного из инициаторов формирования дивизии СС «Галичина» назвали улицу. Горсовет принял решение переименовать улицу Индустриальную в улицу имени Владимира Кубийовича.

Также напомним, что председатель «Молодой гвардии» Арсен Клинчаев добивается установки в Луганске памятника российской императрице Екатерине II.

фото: kp.ua

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