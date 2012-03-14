В центре Днепродзержинска установят 12-метровое распятие Христа (ФОТО)

В центре Днепродзержинска к празднику Святой Троицы (3 июня) на месте стадиона Высшего профучилища будет построена Соборная площадь с новым зданием епархиального управления, а посреди нее будет установлена скульптурная композиция «Голгофа».

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По словам секретаря Днепродзержинской и Царичанской епархии УПЦ отца Макария, строительство управления закончится в ближайшее время, а вот с самой площадью пока ведется документационная работа, сообщает Сегодня.

«На месте будущей площади сейчас располагается стадион училища, в котором, к слову, в свое время учился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Поэтому, в первую очередь, мы обустраиваем спортплощадку на новом месте, чтобы детям было где заниматься», — сказал священник.

Известный днепродзержинский скульптор Гарник Хачатрян уже заканчивает работу над четырехметровым изваянием фигуры Христа. Сейчас мастер трудится над глиняной скульптурой, с которой в дальнейшем будет сделана гипсовая форма. А уже с ее помощью готовую скульптуру отольют на «Южмаше».

«Высота всей композиции составит около 12 м. Скульптура Христа будет бронзовой, а вот с крестом мы еще решаем. Я предложил сделать его из железа. Это создаст контраст — фигура Спасителя бронзовая, а железный крест будет визуально более грубый, чем тело Христа. Насыпь, символизирующая Голгофу, будет из бетона, облицованного гранитом», — рассказал скульптор.

Фото: eparchia.at.ua

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