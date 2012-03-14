Азаров приказал выдавать «Витину тысячу» без справок и очередей

{1-} Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил не допустить образование очередей при получении компенсаций вкладчиками бывшего Сбербанка СССР.

"Вчера я поставил задание, чтобы механизм выплат исключал унизительные очереди и собирание справок", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.

Премьер отметил, что до конца текущего года все, кто ранее не получил компенсацию, должны ее получить, передаёт Интерфакс – Украина.

Азаров считает, что будет справедливо, чтобы первыми, кто получит эту компенсацию, были пожилые люди.

Ранее Главред сообщал, что украинский Нацбанк не будет печатать дополнительные деньги для обеспечения новых социнициатив украинской власти, однако уже создал рабочую группу для возобновления выплат вкладчикам Сбербанка СССР.

А экономист Александр Пасхавер выразил мнение, что украинская власть не имела права брать на себя обязательство вернуть вклады Сбербанка СССР, а обещание Януковича вернуть эти деньги является невыполнимым популистским обещанием.

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