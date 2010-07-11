Еще три вице-премьера останутся без кресел?

В недрах Кабинета Министров возникла идея уменьшения состава правительства, сообщает «Зеркало недели». Не подлежит восстановлению пост вице-премьера по гуманитарным вопросам, освобожденный Владимиром Семиноженко. Кроме того, могут попасть под сокращение еще три вице-премьера из оставшихся шести. Основными претендентами на сохранение кресел являются Андрей Клюев, Борис Колесников и вице-премьер по экономике и реформам Сергей Тигипко. Возможно, будут объединены и некоторые министерства. А вот сменит ли в сентябре Татьяна Бахтеева министра здравоохранения Зиновия Мытника, Виктор Балога — министра МЧС Нестора Шуфрича, Александр Кузьмук — министра обороны Михаила Ежеля и т. д., Президенту и премьеру еще предстоит решить за время летнего затишья.