Королевскую исключили «БЮТ-Батьківщини» - СМИ

{1-} Парламентская фракция «БЮТ-Батьківщина» исключила из своих рядов народного депутата Наталью Королевскую.

Королевская была исключена за то, что не проголосовала во вторник, 13 марта, за включение в повестку дня сессии проекта постановления о мерах по реализации рекомендаций и требований ПАСЕ. Об этом со ссылкой на источник во фракции сообщает ZN.UA.

Фракция также сделала предупреждение народному депутату Евгению Суслову, поскольку он тоже не отдал свой голос за включение в повестку дня данного вопроса.

Как стало известно агентству, Суслов позже сам написал заявление о выходе из фракции.

Ранее оппозиция неоднократно требовала рассмотреть в Верховной Раде резолюцию ПАСЕ, в которой, в частности, содержится требование освободить экс-премьера Юлию Тимошенко и экс-главу МВД Юрия Луценко.

Ранее «Главред» сообщал, что из фракции «БЮТ-Батьківщина» были исключены Олег Ляшко и Сергей Осыка «за сотрудничество с коалицией, в частности, голосование за изменения в Конституцию, закон о Кабинете министров и регламент Верховной Рады». В то же время Ляшко считал, что был исключен из фракции БЮТ по формальным причинам.

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