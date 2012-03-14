Саакашвили заявил о встрече с Путиным, в Грузии боятся новой войны

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Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на днях перед жителями города Телави, сделал странное заявление о «встрече» нынешней осенью с новоизбранным президентом России Владимиром Путиным и породил массу тревожных слухов. Самая пугающая версия - перспектива новой российско-грузинской войны, тем более что лидеры двух стран не уступают друг другу во враждебной риторике и лично не дают сигналов о готовности к примирению.

В то же время, грузинские СМИ успокаивают: речь о запланированных на октябрь в Грузии парламентских выборах, все прочее - лишь фигуры речи, пишет Независимая газета.

По информации СМИ, за «идиоматические выражения» Саакашвили ухватились «любители конспирологических теорий». Грузинский президент объявил на площади в Телави, что несколько дней назад «новый-старый хозяин страны-завоевателя назначил новую встречу». Подразумевал он, конечно, Путина и Россию. «Мы эту борьбу выиграем у завоевателя, который нам назначил свидание этой осенью. Осенью встретимся с Путиным, в том числе на улицах Кахетии», - сказал Саакашвили.

После таких слов по Грузии поползли слухи о новой войне. Появилась версия о переговорах между Москвой и Тбилиси, возможно, с приездом российского лидера осенью в Грузию. Заговорили и об активизации российской оппозиции, под давлением которой Путин осенью может уйти в отставку.

Речевые обороты, которые использовал Саакашвили, меньше всего наводили на мысль о том, что «под назначенной новой встречей, которую грузинский народ обязательно выиграет» могли подразумеваться грузинские парламентские выборы. Ведь для нынешних властей практически любой их оппонент является адептом Кремля и действует в Грузии чуть ли не по персональному заданию Владимира Путина.

Как пишут СМИ, воинственные заявления Саакашвили свидетельствуют не только о неформально начатой им жесткой предвыборной кампании, но и о неизменности внешнего курса властей. «Они этого и не скрывают, заявляя, что улучшение отношений с Россией возможно только при отзыве ею признания суверенитетов Абхазии и Южной Осетии и выводе войск с этих территорий».

В то же время, грузинские СМИ приводит еще несколько высказываний, из которых следует, что о настоящей войне, с применением оружия, речи не идет: это просто жесткая риторика и метафоры. Так, Саакашвили подчеркнул, что несмотря на то, что Россия вторглась в Грузию, ее не удалось сломить. «Кто бы мог представить, что Грузия выдержит энергетическую и экономическую блокаду... Всем странам, куда бы ни вторглись Советский Союз и Россия, они сломали хребет, сравняли с землей и свергли правительство, а Грузия гордо стоит и развевается ее флаг», - отметил Саакашвили.

После победы Путина на выборах грузинский президент заявил, что у России нет будущего в условиях нынешней власти: «Они ментально возвращают свою страну назад. Их ожидает нестабильность, и на этом фоне Грузия должна еще больше строить и быстро развиваться. Недалеко то время, когда Грузия окончательно освободится», - сказал он.

Наконец, выступая на прошлой неделе в парламенте Азербайджана, Михаил Саакашвили призвал народ и руководство этой страны объединиться против тех, кто, вынашивая планы по восстановлению Российской империи, проводит «собирание земель», а по сути – «присоединяет к себе все новые и новые колонии».

фото: novoskop.ru

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