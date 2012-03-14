НАТО обеспокоилось тем, что Луценко и Тимошенко в тюрьме

{1-} Представители НАТО обеспокоены политической ситуацией в Украине, связанной с заключением экс-премьера Юлией Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрием Луценко.

"Официальные представители НАТО и стран-членов альянса выразили обеспокоенность, касающуюся некоторых политических событий в Украине", - сказал заместитель председателя парламентской ассамблеи НАТО Ассен Агов на заседании межпарламентского совета Украина – НАТО в среду в Киеве.

По его словам, представители НАТО говорят о том, что отношения с партнерами касаются не только военного дела и безопасности, но и ценностей, которые разделяют сами партнеры. "И в этом отношении оценка выполнения годового плана действий членства Украины в 2011 году вызывает обеспокоенность", - сказал зампред парламентской ассамблеи НАТО, передаёт Интерфакс – Украина.

Он отметил, что обеспокоенность вызывает то, что прогресс в некоторых сферах может быть повернут в обратную сторону. "Дело против экс-премьера Тимошенко рассматривается особенно как та сфера, которая беспокоит", - сказал Агов.

Представитель НАТО подчеркнул: "Нас очень беспокоят определенные политические тенденции в Украине, такие, как наказание политических лиц. Также вызывает определенную обеспокоенность состояние свободы средств массовой информации".

"Нас особенно беспокоит то, что Юлия Тимошенко и Юрий Луценко теряют свое здоровье в тюрьме, и похоже, что украинская сторона никакой адекватной реакции на это не проявляет", - сказал Агов.

Ранее «Главред» сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может потребовать от Виктора Януковича амнистировать Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, чтобы позволить им принимать участие в парламентских выборах 2012 года.

В ходе слушаний по украинскому вопросу в четверг, 26 января, на голосование будет поставлена поправка докладчиков ПАСЕ по Украине.

В документе говорится, что «Ассамблея просит Президента Украины использовать все правовые инструменты, которые имеются в его распоряжении, чтобы освободить бывших членов правительства и дать им возможность конкурировать на предстоящих парламентских выборах».

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