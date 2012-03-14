Медведчук рассказал об «оранжевом маразме»

{1-} За 7 месяцев до выборов в Верховную Раду экс-глава администрации президента времен Леонида Кучмы Виктор Медведчук активизировал свою деятельность - завел собственную страницу в Facebook, в которой опубликовал видеообращение. В нем он рассказал об об «оранжевом маразме» времен Виктора Ющенко и подчеркнул, что в последние годы на него вылили ушаты грязи, однако спорить – это ниже его достоинства.

Решение завести страницу не было данью моде, подчеркнул Медведчук.

«Это то, что мне наболело за последние годы, когда я отказался от участия в публичной политике. Для этого были весомые как объективные, так и субъективные, причины. Но все эти годы как при Ющенко, при оранжевом маразме, который, к сожалению, посетил Украину на 5 лет, так и при действующей власти не дали результаты. Я вижу, что те вещи, которые происходят в нашей стране, - неправильны. Не потому что я так считаю, а потому что я это знаю», - заявил экс-глава АП.

Медведчука допросили в деле против Кучмы

«Пришло время, когда я понял, что в жизни нужно что-то менять. Если мои знания говорят, что то, что происходит, - это не правильно... и я об этом молчу, то я поступаю не просто против себя. Я, возможно, если бы не молчал, помог бы кому-то, зная, как выйти из ситуации... я мог бы оказать помощь людям. А я этого не делал. И это неправильно», - отметил он.

«Я буду общаться на политические темы и бытовые. Потому что чувствую силу и возможности быть реальным участником диалога со всеми, кто пожелает услышать то, что я говорю», - подчеркнул Медведчук и добавил, что в последние годы на него вылили немало грязи.

«Говорила жена: почему не отвечаешь, почему не споришь? Долгое время я считал, что это ниже моего достоинства... сегодня я считаю, что нужно что-то менять сначала в личной жизни, кому-то что-то объяснить, а вдруг аргументы кого-то убедят, и кто-то станет сторонником моих взглядов. А вдруг мои мысли, знание опыт пригодятся людям. Я буду искренен. Я хочу диалога. Диалог во всяком случае может привести к результату. Я открыт в общении и призываю всех желающих общаться на любые темы в жизни по тому, что было с нами вчера и по тому, что будет с нами завтра», - сказал Медведчук.

Ранее «Главред» сообщал, что Медведчук может пойти на выборы в Верховную Раду по мажоритарному округу.

фото: obozrevatel.com

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