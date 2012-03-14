Участницу панк-группы Pussy Riot оставили под арестом

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Согласно решению суда, участницы панк-группы Pussy Riot Алехина и Толоконникова должны остаться под стражей до 24 апреля.

Суд Москвы признал законным арест предполагаемой участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, обвиняемой в хулиганстве в храме Христа Спасителя.

Таким образом, суд отклонил жалобу ее защиты, настаивавшей на освобождении девушки.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о законности заключения под стражу второй обвиняемой — Марии Алехиной, сообщает «РИА Новости».

Арестованные также пожаловались правозащитникам на тяжелые условия содержания в московском СИЗО № 6, где они находятся, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Анна Каретникова.

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По словам Каретниковой, девушек среди прочих заключенных изолятора, расположенного в московском районе Печатники, члены ОНК навестили накануне - 13 марта.

В свою очередь, Алехина и Толоконникова заявили правозащитникам, что в их камерах «стоит такой холод, что приходиться спать в верхней одежде». «Они также добавили, что администрация СИЗО на жалобы не реагирует, отказываясь предоставлять дополнительные одеяла», - сказала Каретникова.

Участникам проверки разрешили посетить камеру одной из девушек. По словам Каретниковой, в ней действительно было не намного теплее, чем на улице, и находиться внутри можно было лишь в пальто.

Кроме того, девушки пожаловались на грубое отношение со стороны сотрудников СИЗО, а также на то, что им не дают книги. Одна из них изъявила желание читать произведения «современных марксистов», но таковых в тюремной библиотеке не нашлось. Взамен сотрудники СИЗО предложили им на выбор несколько произведений русских классиков.

Напомним, пять девушек 21 февраля пришли в храм Христа Спасителя, надели маски, вбежали на солею, вход на которую запрещен, подошли к алтарю, включили звукоусиливающую аппаратуру и стали выкрикивать оскорбления в адрес священнослужителей и верующих.

Согласно решению суда, Алехина и Толоконникова должны остаться под стражей до 24 апреля. В знак протеста против ареста они объявили голодовку.

фото: openspace.ru

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