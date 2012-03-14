Ведущих социологов Украины вызвали на допрос в СБУ

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Весь состав Ученого совета Института социологии вызывают на допрос в СБУ. Об этом сообщил заместитель директора Института социологии Евгений Головаха.

Он также передал копию письма от СБУ, в котором дано “расписание” допросов всех ученых-социологов, среди которых такие люди, как Николай Шульга, Николай Чурилов, Александр Вишняк и еще полтора десятка самых известных социологов страны.

В письме старшего следователя 3-го отдела 1-го управления СБУ Дышлюка, в частности, говорится, что “явка является обязательной. В случае неявки без уважительных причин возможен принудительный привод”, а при наличии оснований - привлечение к административной или уголовной ответственности, передает УНИАН.

“Такого еще не было в мировой практике - вызывать на допрос весь Ученый совет. Возможно, в сталинские времена Ученые совета расстреливали по ночам, но вот так, вызывать на допрос в якобы европейской стране в 21 веке, думаю, просто невозможно. Разве что в Северной Корее. Эта власть упивается своим всесилием. Она натравливает СБУ на ученых. Почему СБУ? Скажите, почему не МВД, не прокуратура, почему СБУ? Они хотят запугать ученых. Почему этот следователь из СБУ не придет и не поговорит с учеными? Он хочет наслаждаться своим всесилием и страхом ученых? Я участник этого движения “1 декабря”, сегодня у меня встреча с другими и хочу сказать: нас же скоро будут паковать пачками. Я на президентских выборах был против всех. А сегодня я понимаю, как мы ошиблись”, - заявил Головаха.

Ранее Главред также писал, что сотрудники СБУ провели разъяснительные беседы с несовершеннолетними интернет-пользователями, которые атаковали сайты органов государственной власти после зактырия файлообменника EX.UA с 31 января по 2 февраля. Об этом сообщил руководитель подразделения СБУ Валентин Петров.

По словам Петрова, в период атак было установлено около 5 тысяч активных пользователей, он подчеркнул, что зачастую сайты атаковали несовершеннолетние пользователи с домашних компьютеров, когда узнали, «что закрылся их любимый EX.UA. И родители были крайне удивлены, услышав о том, чем занимаются их дети».

фото: business.ua

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