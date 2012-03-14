Королевскую официально исключили из БЮТ

{1-} Спикер Верховной Рады Владимир Литвин официально объявил об исключении Натальи Королевской из парламентской фракции «БЮТ-Батьківщина».

«Сообщаю об исключении народного депутата Украины Натальи Королевской из состава фракции «БЮТ-Батьківщина», - сообщил Литвин в ходе пленарного заседания парламента в среду, 14 марта.

Ранее «Главред» сообщал со ссылкой на СМИ, что «БЮТ-Батьківщина» исключила из своих рядов Королевскую. Она была исключена за то, что во вторник, 13 марта, не проголосовала за включение в повестку дня сессии проекта постановления о мерах по реализации рекомендаций и требований ПАСЕ.

Фракция также сделала предупреждение нардепу Евгению Суслову, поскольку он тоже не отдал свой голос за включение в повестку дня данного вопроса. Суслов позже якобы сам написал заявление о выходе из фракции.

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