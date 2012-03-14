Новый Таможенный кодекс принят: главные изменения для украинцев

14 марта 2012, 11:38

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Вчера, 13 марта Верховная Рада повторно приняла закон о Таможенном кодексе с правками Президента. Новый кодекс вступит в силу через месяц с момента его подписания Президентом Виктором Януковичем.

Для обычных граждан плюс в том, что они могут беспошлинно ввезти товара на 500 евро (сейчас на 200 евро), а для предпринимателей — что груз, если документы на него в порядке, таможня имеет право задержать не более чем на 4 часа, а не «до бесконечности», как сейчас, пишет Сегодня.

В целом, по мнению одного из авторов закона, нардепа Олега Царева (ПР), в новом кодексе детальнее, чем в действующем, выписаны процедуры общения предпринимателей и таможни, а значит отказать в оформлении или затянуть его станет гораздо сложнее. Его соавтор Евгений Царьков (КПУ) говорит, что новый кодекс свел воедино более 65 законов и подзаконных актов, которые ранее противоречили друг другу, в нем появился принцип постаудита — возможности проверить реальную стоимость товара после разрешения его ввоза в Украину. Эта процедура позволит сократить таможенную службу.

«В США, к примеру, в таможенных органах задействованы всего 10 тысяч человек, тогда как у нас — почти вдвое больше, — говорит Царьков. — Кроме того, если фирма довольно долго работает на рынке, ввозит одинаковые товары и не нарушает закон, то для нее должно действовать единое окно, когда она ввозит товары без проверок. Если ей нечего скрывать, то постфактум может прийти аудитор и попросить показать документы».

По мнению нардепов, кодекс уменьшит возможность взятки: число подаваемых при растаможке документов сокращено вдвое с 28 до 14 (а за каждую бумажку могли давать мзду), впервые введена персональная ответственность конкретного инспектора за нарушение, значит на него можно подать в суд. Премьер теневого Кабмина Сергей Соболев, который голосовал против принятия кодекса, уверен, что Президент ветирует и этот вариант ТК: «Не все поправки Президента учтены, а многие переписаны до неузнаваемости. Таможня по-прежнему имеет право толковать через свои подзаконные акты действие законов».

Ранее Главред сообщал, что Янукович ветировал Таможенный кодекс, принятый Верховной Радой 3 ноября 2011 года. В своих замечаниях  глава государства предлагал отсрочить вступление в силу новой редакции документа на год – до 1 января 2013 года.

Кроме того, Президент предлагал изменить ряд статей принятого документа – снизить предел беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины физическими лицами с 1 тыс. евро до 500 евро, оставив 1 тыс. только для пунктов пропуска в аэропортах.

 Президент также считал, что новая редакция Таможенного кодекса может привести к нарушению государством обязательств перед ВТО.

фото: zn.ua, segodnya.ua

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