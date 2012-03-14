В Афганистан с необъявленным визитом прибыл глава Пентагона

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14 марта, министр обороны США Леон Панетта прибыл в Афганистан с необъявленным двухдневным визитом.

Поездка Панетты была назначена еще несколько месяцев назад - в планах главы Пентагона были встречи с американскими солдатами и афганскими чиновниками. Однако в преддверии визита у министра появилась новая миссия - сгладить последствия гибели 16 мирных афганцев от руки американского военного, пишет lenta.ru.

По данным СМИ, Панетта не поедет в провинцию Кандагар, где произошел этот инцидент. Однако он посетит соседнюю провинцию Гильменд - там министр встретится с американским контингентом и военными из Грузии.

Ранее Леон Панетта, как и президент США Барак Обама, осудил нападение американца на мирных афганцев. По сведениям The New York Times, в ходе визита министр должен лично убедить президента Афганистана Хамида Карзая, что виновный в убийстве понесет справедливое наказание.

Массовое убийство в Кандагаре произошло утром 11 марта. Сержант американской армии, имя которого держится в секрете, вышел за пределы военной базы и начал расстреливать мирных граждан в окрестных деревнях. Жертвами бойни стали 16 человек, в том числе женщины и дети. В настоящее время сержант содержится под арестом на военной базе. Панетта допустил, что военнослужащий будет казнен по решению военного трибунала.

Поведение американских военных в Афганистане регулярно вызывает недовольство местных властей и ответные действия со стороны террористов. Так, после инцидента в Кандагаре к мести призвали соотечественников участники движения «Талибан». В феврале еще одна волна насилия в Афганистане была спровоцирована сожжением Коранов на американской базе в Баграме.

фото: polit.uz

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