Ляшко назвали специалистом по кастрации

{1-} Первый вице-спикер Адам Мартынюк назвал внефракционного народного депутата Олега Ляшко специалистом по кастрированию. Об этом он заявил, отвечая на реплику Ляшко, который выступает за кастрацию, как наказание за изнасилование.

«Я хочу обратить внимание на вопиющий случай – над молодой украинской девушкой в Николаеве издевались, применяли пытки, душили ее, а потом изнасиловали. Нелюди. А наши правоохранительные органы на это преступление никоим образом не отреагировали. Они отпустили преступника, а в тюрьме сидят Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, а нелюдей в тюрьме не держат», – заявил Ляшко с парламентской трибуны.



Он отметил, что благодаря административному ресурсу «мажоры» и чиновники избегают наказания за преступления, передает НБН.



«Бандиты у нас при власти, а нормальные люди – за решеткой. Поэтому я обращаюсь к Верховной Раде, чтобы мы направили свою зарплату за один день на лечение (девушки. – Ред.). А тех, кто ее насиловал, нужно кастрировать. И вместе с ними кастрировать нынешнюю власть», – заявил нардеп.



В свою очередь первый вице-спикер парламента Мартынюк выдержал паузу, после чего посмотрел на Ляшко и сказал: «Вы у нас специалист по кастрации».

Ранее Главред сообщал, что в Николаеве произошло страшное изнасилование: трое отморозков заманили в квартиру 18-летнюю Оксану Макар. Девушку поочередно изнасиловали, а затем, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь заживо на заброшенной стройке. В тяжелейшем состоянии пострадавшая 10 марта была доставлена в больницу.

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