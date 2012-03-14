В Афганистане взорвался микроавтобус, 8 человек погибли (ФОТО)

В Афганистане в южной провинции Гельменд на мине подорвался микроавтобус с пассажирами, восемь человек погибли, сообщил представителям пресс-секретарь губернатора Дауд Ахмади.

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По его данным, инцидент произошел в уезде Марджа, скорее всего мина предназначалась американским или афганским военным. Все погибшие - мирные жители, уточнил он, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось 14 марта, эту провинцию посещает министр обороны США Леон Панетта, который прибыл в Гельменд утром в рамках запланированного двухдневного визита в Афганистан.

Напомним, 13 марта талибы атаковали правительственную делегацию, которая посетила место трагедии в провинции Кандагар, где от рук американского бойца погибли мирные жители. Боевики открыли огонь по представителям, находившимся в мечети. В результате перестрелки погиб военнослужащий армии Афганистана. Два члена делегации, в их числе офицер службы безопасности, получили ранения. Трое экстремистов были уничтожены.

фото: vesti.ru

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