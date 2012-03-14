Рада снова отказалась освобождать Тимошенко

{1-} Верховная Рада отказалась внести в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, касающихся исключения из УК статей 365 и 365-1 о превышении власти или служебных полномочий, по которым, среди прочего, осуждена и Юлия Тимошенко.

За включение проекта закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, касающихся устранения необоснованной детализации уголовно-правовых запретов, проголосовало всего 139 народных депутатов из 427 зарегистрировавшихся в зале заседаний (для того, чтобы данный вопрос был включен в повестку дня, необходимо 226 голосов – ред.).

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Законопроект предлагает исключить из Уголовного кодекса статью 365 "О превышении власти или служебных полномочий" и статью 365-1 "Превышение полномочий служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы", передаёт Интерфакс – Украина.

Ранее «Главред» сообщал, что 8 февраля Верховная Рада Украины отклонила законопроект о декриминализации статей, по которым осуждена Юлия Тимошенко и судят Юрия Луценко.

Рада отклонила законопроект № 9759 от 31 января 2012 г. инициированный народным депутатом Виктором Швецом о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно гармонизации национального уголовного законодательства с Конвенцией ООН против коррупции. "За" принятие законопроекта проголосовал 159 из минимально необходимых 226.

фото: tymoshenko.ua

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