Януковича в понедельник ожидают в Москве

{1-} В понедельник, 19 марта Президента Виктора Януковича ожидают в Москве для участия в заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС / Высшего Евразийского экономического совета.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает УНИАН.

В саммите должны принять участие главы государств – членов ЕврАзЭС (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан) и государств-наблюдателей при Содружестве (Республика Армения, Республика Молдова, Украина).

Ранее «Главред» сообщал, что 13 марта Янукович встретился президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил вопросы сотрудничества в области науки и технологий, здравоохранения, спорта, правительственной связи и межрегионального взаимодействия.

Также напомним, что в конце 2011 года Янукович не принимал участия в заседании ЕврАзЭС в Москве. Более того, в списке приглашенных участников не было и других представителей Украины.

Новости по теме:

Янукович встретился с Президентом Туркменистана «с глазу на глаз»

Украины нет в списке приглашенных на Саммит Евразийского союза

Даже рубль не годится на роль единой валюты ЕврАзЭС – Назарбаев

Скандальный ролик про ЕврАзЭС заказал «самурай» (ВИДЕО)