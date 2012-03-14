Боевики Умарова вербовали новых террористов прямо в колонии (ФОТО)

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В России силовики пресекли деятельность религиозной ячейки международной террористической организации «Имарат Кавказ» во главе с Доку Умаровым, действовавшей в одной из колоний Поволжья. Экстремисты вербовали новых боевиков прямо за решеткой. Задержаны около 30 подозреваемых. Их имена пока не называют.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по ПФО Василия Кучерака, среди задержанных есть и те, кто отбывает наказание в настоящее время, и те, кто был освобожден ранее. «Многие из членов организации, отбывающие срок, после освобождения планировали выехать на Северный Кавказ и там воевать против федеральных сил», пишет Newsru.com.

Как отметил Кучерак, «материальная подпитка» организации осуществлялась, в том числе, бывшими заключенными, которые были освобождены ранее. «Разработка этой экстремистской ячейки длилась около года совместными усилиями региональных МВД, ГУФСИН и УФСБ.

По его словам, несколько «явно выраженных лидеров» организовали канал поставки в исправительное учреждение литературы экстремистского содержания, проводили встречи с осужденными в молельной комнате, вели работу по вовлечению в организацию осужденных из числа тех, кто, как казалось организаторам, их поддерживает.

Отделение запрещенного в России «Имарата Кавказ» было обнаружено сотрудниками МВД в одной из колоний Ульяновской области. Ваххабиты распространяли среди заключенных экстремистскую литературу, пытаясь завербовать их в боевики

По информации ГУ МВД по ПФО, у членов организации в ходе обысков изъято около 200 книг религиозного содержания на арабском, татарском и русском языках, в том числе включенные в Федеральный список экстремистских материалов. Также изъяты 40 тетрадей с рукописями религиозного содержания, 18 записных книжек, компьютерная техника, электронные носители информации, большое количество печатных и рукописных листов бумаги с религиозным содержанием, в том числе инструкция по подготовке боевиков и проведению диверсионно-террористических актов.

СПРАВКА. «Имарат Кавказ» - международная террористическая организация, пропагандирующая идеи религиозного экстремизма (джихада), сепаратизма и призывающая к изменению в России существующего государственного строя, с построением теократического исламского государства (управляемого по законам Шариата) путем тотальной исламизации населения. Деятельность этой организации на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 8 февраля 2010 года.

Лидером организации «Имарат Кавказ» считается Доку Умаров. Силовики подозревают его в организации ряда громких терактов последних лет, в том числе взрыва в московском аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 года.

Вскоре после этого теракта, в марте 2011 года Комитет СБ ООН включил Умарова в свой консолидированный «черный список». В мае того же года Госдеп США назначил награду в 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении Умарова в связи с признанием организации «Имарат Кавказ» террористической.

фото: kommersant.ru

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