Переговоры Украины с МВФ зашли в тупик

{1-} Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко признал, что переговоры Украины и Международного валютного фонда зашли в тупик. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистов, правда ли, что сотрудничество Украины и МВФ зашло в тупик настолько, что правительство обратилось к американским лоббистам, чтобы и их помощью возобновить программу стенд-бай, Тигипко сказал: "Вы знаете, об американских лоббистах не знаю, но то, что мы действительно зашли в тупик - это точно. Почему? Поскольку позиция одна - поднятие тарифов, других проблем у нас не осталось. Мы все условия выполнили", передаёт Укринформ.

Тигипко подчеркнул, что поднимать сейчас тарифы правительство не будет. "25% украинцев считают себя бедными, средний класс тоже не имеет значительных доходов, а там около 32,5% поднятие коммунальных тарифов для всех. Я считаю, что это сегодня очень высокое поднятие. Поэтому здесь пока действительно тупик. На это мы не пойдем", - добавил он.

Ранее Главред писал, что Украина будет просить у Международного валютного фонда (МВФ) рефинансировать долги, погашение которых приходится на 2012 год, новыми кредитами в рамках программы stand-by. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров.

«Украина будет детально и скрупулезно исполнять свои обязательства, в том числе и перед МВФ, но мы вправе поставить вопрос таким образом, чтобы произошел зачет нашей задолженности в счет очередного транша, мы имеем на это право как члены МВФ. Не согласится (МВФ), значит – погасим», - сказал Азаров.

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