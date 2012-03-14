СБУ открестилась от допроса социологов: кто-то пошутил

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Служба безопасности Украины не вызывала на допрос весь состав ученого совета института социологии Национальной академии наук. В ведомстве отметили, что это, «видимо, кто-то пошутил», сообщает ZN.UA.

А член Ученого совета Института социологии Николай Чурилов недоумевает, что могло бы вызвать интерес СБУ к академической структуре, далекой от криминальных структур.

«Единственное, что я могу сказать, что я впервые слышу, что СБУ должно заниматься деятельностью Ученого совета института, в котором находится свыше 20 докторов наук», - рассказал Чурилов.

Ранее пресс-служба СБУ распространила сообщение, что расследуется уголовное дело № 725 по факту совершения преступления, предусмотренного действующим законодательством ч. 5, ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если действия совершены в особо крупных размерах или организованной группой. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией) УК Украины.

В рамках этого уголовного дела проводятся следственные действия, в том числе допросы сотрудников Института социологии в качестве свидетелей по делу о хищении 920 тыс. грн.

Однако в пресс-службе ведомства заявили, что не вызывали на допрос весь состав ученого совета Института социологии Национальной академии наук. Это, «видимо, кто-то пошутил», считает в СБУ.

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