Из БЮТ ушли еще два депутата

{1-}

Народные депутаты Алексей Логвиненко и Евгений Суслов написали заявления о выходе из фракции БЮТ вслед за исключенной Наталией Королевской, о чем они сообщили в среду, 14 марта, на брифинге.

Логвиненко пояснил свой поступок тем, что решение фракции об исключении Королевской идет вразрез с призывом лидера БЮТ Юлии Тимошенко к единству оппозиционных сил. Кроме того, считает он, это решение стало демонстрацией того, что нынешнее руководство фракции стремится устранить молодых ярких политиков как конкурентов функционерам, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Ранее нардеп-бютовец Андрей Сенченко заявил, что если Суслов захочет уйти из фракции вместе с Королевской, то для бютовцев это не будет потерей, более того, это было бы правильным.

Ранее «Главред» сообщал, что Королевская, которая зимой возглавила Украинскую социал-демократическую партию, была исключена из фракции БЮТ. Одной из причин якобы стало то, что 13 марта она не проголосовала за включение в повестку дня проектов постановлений по выполнению рекомендаций ПАСЕ.

Также сообщалось, что фракция сделала предупреждение Евгению Суслову, поскольку он тоже не отдал свой голос за включение в повестку дня данного вопроса.

Новости по теме:

Рада снова отказалась освобождать Тимошенко

Королевскую официально исключили из БЮТ

Королевскую исключили «БЮТ-Батьківщини» - СМИ

«Тимошенковцы» уже учат народ готовить коктейль Молотова (ФОТО)