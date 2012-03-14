Социологи напророчили Путину большие проблемы

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Президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Михаил Дмитриев выступил с неутешительным прогнозом.

По его мнению, Россию в ближайшие шесть лет ждет «чрезмерно затяжной и неопределенный процесс политической трансформации», рискующий сорваться в политическую нестабильность. Усугубляться это будет новой волной экономического кризиса - не менее тяжелой, чем было в 2008-2009 году. Для властей уже в ближайшие месяцы начнутся проблемы гораздо более серьезные, чем массовые протесты в Москве. Примерно к середине президентского срока Владимира Путина - через три года - страна будет вынуждена провести досрочные парламентские выборы, а к концу шестилетия рейтинг самого Путина может скатиться ниже 10%. При этом, что бы власть ни делала, как бы ни пыталась выправить ситуацию, поля для маневра у нее больше не существует, сообщает РИА Новости.

Прошлой осенью ЦСР представил доклад об угрозе политического кризиса в России, многие прогнозы которого сбываются с поразительной точностью. В частности, там говорилось о падении рейтинга власти и, как следствие, росте протестных настроений в столице и других крупных городах. Как известно, после декабрьских выборов в Госдуму действительно начались митинги протеста - в Москве на улицы вышли десятки тысяч людей.

Сейчас ЦСР проводит самое масштабное из всех качественных социологических исследований, которые когда-либо проводились его экспертами. Оно продлится три-четыре недели, после чего будет составлен новый и, как ожидают сами социологи, не менее интересный доклад.

Как утверждает Михаила Дмитриева, перед Россией в ближайшие шесть лет стоят две главные угрозы политико-экономического характера, которые отразятся на уровне и качестве протестных настроений в стране. Во-первых, начавшийся процесс политической трансформации, чреватый нестабильностью, создаст климат неопределенности для бизнеса и будет снижать инвестиционную привлекательность страны. Во-вторых, Россия может быть подвержена новой волне экономического кризиса.

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В этом случае у властей начнутся настоящие проблемы. Дело в том, что массовое недовольство существующим положением дел в стране в последние месяцы распространилось далеко за пределы крупных городов. Сейчас оно характерно уже для населения малых и средних городов, даже для сельской местности, и связано это с разочарованием нынешней российской властью в целом - тем, как она устроена и работает, объясняет эксперт. Недовольство пока не направлено лично на Путина или кого-то еще, но к этому неизбежно придет, что моментально отразится на личных рейтингах первых лиц государства.

В то же время Дмитриев призывает не ориентироваться на видимое снижение протестной активности в Москве - это вовсе не означает завершения политического кризиса, а напротив, маскирует гораздо более серьезные для властей изменения в политических настроениях.

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Самое неприятное, что у власти практически нет выхода из создавшейся ситуации. Без проведения глубоких, хорошо проработанных, но непопулярных и болезненных реформ здесь не обойтись. На такие далеко идущие изменения ни Путину, ни Медведеву пойти, скорее всего, не удастся, - сказал директор ЦСР.

Фактически это означает, что в России продолжится ручное управление экономикой и политическими процессами – «это практически неизбежно при нынешней расстановке политических сил», - подчеркивает Дмитриев. При этом ни у Путина, ни у Медведева нет возможности всерьез повлиять на изменения общественных настроений.

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Главная проблема для избранного президента Путина состоит в том, чтобы сохранить ресурс легитимности на фоне растущего недовольства за пределами крупных городов, - говорит эксперт. Глава Центра не исключает, что уже через год-полтора от поддержки Путина среди этих слоев населения практически ничего не останется.

«Такое у нас было в 1990-е годы. В 1996-м году Ельцин избрался, а к концу 1990-х годов - особенно если в России случится кризис, это будет аналогично - у Ельцина рейтинг упал ниже 10%. Для Путина эти риски весьма реальны», - заявил он. Таким образом, к концу шестилетнего срока в 2018 году главной проблемой Путина будет, как и у Ельцина, стратегия выхода и поиск преемника. Поэтому предполагать, что он будет баллотироваться еще и на четвертый срок, бесперспективно, по крайне мере в нынешних условиях.

фото: video-online.in

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