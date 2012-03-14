Регионалы опережают БЮТ, а «Свобода» в Раду не проходит - опрос

{1-} 5 партий могли бы пройти в Верховную Раду, если бы выборы проходили во второй половине февраля. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС.

Партия регионов получила бы 17,3% от всех респондентов, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 13,1%, Партия "Фронт змін" – 8,1%, Коммунистическая партия - 5,4%, Партия "УДАР" Виталия Кличко – 5,4%.

Среди тех, кто не отказался идти на выборы, Партия Регионов получила бы 19.7%, Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 15%, Партия "Фронт змін" – 9.3%, Коммунистическая партия - 6.2%, Партия "УДАР" – 6.1%, передаёт Украинская правда.

"Свобода" в парламент не попадает - 3,4% (3.8).

Ранее Главред также писал, что директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, заявил о том, что по результатам проведенного социологического опроса партия «Батьківщина» возглавляет список электоральных симпатий перед выборами в Верховную Раду Украины.

«Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в феврале 2012 года, 19,6% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за «Батьківщину», 18,2% – за Партию регионов, 11,2% – за «Фронт Змін», 7% – за Коммунистическую партию Украины, 6,5% – за партию «УДАР Виталия Кличко», 4,3% – за ВО «Свобода», - сказал Антипович.

фото: chitay.net

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