К жертве николаевских отморозков «скорая» ехала 40 минут

К изнасилованной и заживо сожженной в Николаеве 18-летней Оксане Макар «скорая» ехала целых 40 минут. Об этом рассказал Олег Найда, который оказался утром возле заброшенной стройки, на территории которой он и обнаружил девушку.

Спаситель рассказал, что место, где пытались сжечь свою жертву насильники, можно с уверенностью назвать гиблым, потому что в этом дворе грабили его жену. В 2007 году избили битой его самого и грабили квартиру, сообщает сайт «Преступности.нет».

Найда подробно рассказал о том, как он обнаружил девушку. Утром 10 марта у него не завелся автомобиль, и он остановился у забора многолетнего недостроя, чтобы дождаться техпомощи.

«Минут 10 я вслушивался, не кажется ли мне, что за забором кто-то стонет, так как голос был очень глухим. Я не стал сам заходить туда за забор, но вызвал милицию, если ложный будет – извинюсь, ну а мало ли», - рассказывает спаситель.

Милиция приехала буквально через 3-4 минуты. 20-летние сотрудники правоохранительных органов, по словам очевидца, были в шоке от увиденного, и вызвали подмогу.

А вот «скорая» помощь на место происшествия ехала целых 40 минут, отчего Олег до сих пор в шоке, так как это произошло не где-то там, а в центре города.

Мама изнасилованной девушки - Татьяна Суровицкая назвала Олега Найду вторым крестным отцом её дочери и ангелом-хранителем, так как если бы он совершенно случайно не оказался там, возле забора, если бы его автомобиль завелся, то, вероятно, девочка так бы и осталась умирать на стройке.

Слева - спаситель Оксаны Олег Найда, справа - Юрий Круцылов, один из лидеров инициативной команды, помогающей потерпевшей

Ранее «Главред» сообщал, что Суровицкая предположила: сотрудники милиции попытаются «перекрутить дело» таким образом, что якобы Оксана сама согласилась на близость с тремя парнями.

фото: pn.mk.ua

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