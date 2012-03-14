Рада запретила местным властям закрывать больницы и поликлиники

14 марта 2012, 13:29

{1-} Верховная Рада Украины (ВР) отклонила законопроект № 9743 от 23 января 2012 г. инициированный народными депутатами от фракции БЮТБ о внесении изменений в статью 16 закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" (о реорганизации учреждений здравоохранения). "За" принятие законопроекта проголосовали 168 народных депутатов из минимально необходимых 226.

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Законопроект предполагал, что оптимизация, реорганизация или ликвидация коммунальных учреждений здравоохранения допускается при согласии территориальной общины (общего собрания) села, поселка, города или на основании результатов местного референдума, передаёт РБК-Украина.

Стоит отметить, что в ходе обсуждения законопроекта, ряд нардепов обратили внимание на то, что соответствующий законопроект нарушает одну из норм Конституции Украины, согласно которой сокращать количество учреждений здравоохранения на всей территории Украины запрещается (ст. 49 Конституции).

Ранее Главред  писал, что полностью страховая медицина в Украине может быть введена не ранее чем через 4-5 лет. Об этом журналистам заявил экс- министр здравоохранения Александр Анищенко

 «Я - за введение страховой медицины, думаю, за 4-5 лет это будет», - сказал Анищенко.

При этом он отметил, что для введения страховой медицины нужно провести реформирование системы здравоохранения.

«Страховая медицина должна быть, но для этого нужно провести реформирование системы здравоохранения - то, что сейчас мы начинаем. Должна быть этапность. Нужно подготовить систему, ее структурно и организационно изменить, не увольняя людей, провести финансово-экономическое размежевание. Последний этап - подготовить систему как структурно, так и уметь работать с новыми финансовыми механизмами, тогда будет страховая медицина», - рассказал экс-министр.

фото: ortoped.by

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