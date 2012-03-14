Янукович приказал Пшонке заняться делом николаевских отморозков

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поручил генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке обеспечить полное и непредвзятое расследование резонансного преступления в Николаеве, сообщает в среду пресс-служба главы государства.

"По результатам проверки генпрокурору поручено принять неотложные меры реагирования в соответствие с законодательством", - говорится в президентском поручении.

Ранее Главред сообщал, что в Николаеве произошло страшное изнасилование: трое отморозков заманили в квартиру 18-летнюю Оксану Макар. Девушку поочередно изнасиловали, а затем, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь заживо на заброшенной стройке. В тяжелейшем состоянии пострадавшая 10 марта была доставлена в больницу.

Суд в Николаеве принял решение об аресте обвиняемых в преступлении, сообщил отдел связей со СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно информации Генпрокуратуры, прокуратура Николаевской области согласовала представление следователя в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам досудебного следствия по подозрению в совершении указанных преступных действий эти мужчины решениям суда арестованы.

В Генпрокуратуре напомнили, что 10 марта Центральный райотдел милиции Николаева возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство гражданки 1993 года рождения.

фото: president.gov.ua

Новости по теме:

Николаевские изверги рассказали, как насиловали и жгли жертву (ВИДЕО)

В Николаеве подозреваемые в зверском изнасиловании отпущены на свободу (ВИДЕО)

К жертве николаевских отморозков «скорая» ехала 40 минут

Мать изнасилованной в Николаеве девушки: милиция перекручивает дело