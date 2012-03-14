Депутатская комиссия не смогла доказать измену Тимошенко

{1-} Следственная комиссия во главе с Инной Богословской не смогла доказать факт государственной измены Юлии Тимошенко. Об этом сама Богословская заявила журналистам сегодня перед заседанием Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК Нафтогаз Украины и ОАО Газпром на наличие признаков госизмены в сфере экономической безопасности Украины.

Богословская отметила, что у комиссии недостаточно материалов для того, чтобы квалифицировать действия Тимошенко как государственную измену, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Богословская уточнила, что, в соответствии с украинским законодательством, должно быть доказано наличие умысла нанести ущерб экономическим интересам государства. В то же время, по ее словам, комиссия установила факт сокрытия Тимошенко от общества и власти "обстоятельств, которые имели прямое влияние на ее поведение во время переговоров".

По словам Богословской, что определить наличие или отсутствие умысла в данном случае должны следственные органы, поскольку у парламентской комиссии соответствующих инструментов нет.

"Есть признаки, которые можно квалифицировать как государственную измену, но доказать это с помощью тех механизмов, которые есть у временной следственной комиссии, нельзя", - подытожила она.

Ранее Главред писал, что 16 марта на пленарном заседании парламента народные депутаты заслушают отчет временной следственной комиссии ВР об обстоятельствах заключения газовых договоров. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины (ВР) Владимир Литвин.

"В пятницу после "часа вопросов (к правительству)" и после провозглашения запросов..., вопрос стоит о заслушивании отчета ТСК относительно обстоятельств подписания газовых договоров с НАК "Нафтогаз Украины", а также рассмотрение 8 законопроектов", - сказал Литвин

ВСК по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых договоров между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины была создана 17 марта 2011 года.

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