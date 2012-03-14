Американский солдат, который расстрелял мирных афганцев, был пьян

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Подозреваемый в убийстве 16 мирных афганцев американский солдат, возможно, совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил неназванный источник в военных кругах.

Как сообщалось, убийство мирных жителей было совершено в провинции Кандагар в ночь на 11 марта. Американский военный покинул базу, где проходил службу, и отправился в близлежащую деревню, где открыл огонь по спящим в своих домах афганцам, пишет lenta.ru.

Имя сержанта до сих пор не названо. Известно, что он ходатайствовал о предоставлении ему адвоката. Со следствием военнослужащий не сотрудничает.

Накануне стало известно, что еще во время службы в Ираке в 2010 году сержант получил черепно-мозговую травму. В связи с этим были сделаны предположения, что ранение могло повлиять на психическое состояние военного и сказаться на его поведении. Собеседник Fox News, однако, заявил, что травма военнослужащего была не очень серьезной.

В ответ на убийство мирных жителей талибы заявили, что будут жестоко мстить американским военнослужащим, отрезать им головы.

Инцидент также спровоцировал новую волну антиамериканских протестов в Афганистане. Участники акций в числе прочего призывают судить американского военного в Афганистане и сделать процесс открытым. Fox News со ссылкой на свои источники, однако, сообщает, что судить военнослужащего намерены в США, а процесс, скорее всего, будет закрытым.

Президент США Барак Обама пообещал президенту Афганистана Хамиду Карзаю тщательно расследовать происшествие и наказать виновного. Глава Пентагона Леон Панетта не исключил, что убийцу мирных жителей ожидает смертная казнь.

фото: кадр видео militarytimes.com

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