Депутаты не захотели отменять пеню за коммуналку

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Украинский парламент не поддержал в первом чтении законопроект о введение моратория на начисление и взимания с граждан Украины пени в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги.

За законопроект в первом чтении проголосовал всего 141 народный депутат из 416-ти зарегистрированных в зале. Для того, чтобы проект закона был принят, необходимо минимум 226 голосов народных депутатов.

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Проект закона, разработанный народным депутатом Арсением Яценюком, предлагал установить запрет начисления по расчетам с 1-го января 2012-го года и взимание с граждан Украины пени в случае несвоевременного осуществления платежей по квартирной плате и плате за жилищно-коммунальные услуги (водо-тепло-газо поставок, услуг водоотводов, электроэнергии, вывоз бытового мусора), передаёт Интерфакс – Украина.

Предлагалось, чтобы данный запрет существовал до момента, когда Кабинет министров Украины устранит существующие задолженности по выплате заработной платы, пенсий, стипендий и других денежных выплат населению.

Проектом также предусматривалось списать сумму неоплаченной пени за несвоевременное осуществление платежей поквартирной платы и платы за жилищно-коммунальные услуги, которая была начислена гражданам Украины на сумму задолженности, которая возникла с 1-го января 2011-го года.

При этом, предлагалось, что средства, которые были получены от граждан Украины в виде пени, за период с 1-го января 2011-го года зачисляются в будущие платежи по квартирной плате и плате за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Главред также сообщал, что в Украине с 1 марта в среднем на 7,8% повысились тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения.

Такое решение 10 февраля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулироввание в сфере коммунальных услуг.

Согласно решению, Нацкомуслуг повысила с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей

Также с 1 марта в Украине подорожала электроэнергия для промышленности. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики, утвердила новые розничные тарифы для энергоснабжающих компаний на электроэнергию на март 2012 года. Теперь тарифы для потребителей 1-го класса напряжения с 1 марта составят 72,62 коп. за 1 кВт-ч (без НДС), для потребителей 2-го класса напряжения – 93,02 коп. за 1 кВт-ч (без НДС).

фото: donbass.ua

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