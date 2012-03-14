Россия депортировала вторую FEMENистку, задержанную на выборах президента

Активистку украинской группы FEMEN Анну Деда, задержанную 4 марта за хулиганство на избирательном участке в Москве, в среду выслали из России, пресс-секретарь Федеральной миграционной службы (ФМС) Залина Корнилова.

Она сказала, что Деда внесена в список иностранных граждан, чье пребывание в РФ нежелательно, сообщает «Интерфакс».

«Сотрудники ФМС проконтролировали исполнение этого решения. 14 марта, рейсом Москва-Киев она отправлена на родину», - сказала Корнилова.

Как сообщалось, 9 марта из России выслали первую участницу группы FEMEN Ирину Фомину, которая была задержана на избирательном участке на Ленинском проспекте, где голосовал премьер Владимир Путин.

Фомину также включили в список иностранцев, чье пребывание в РФ нежелательно.

Напомним, 4 марта на избирательный участок на Ленинском проспекте, через некоторое время после того, как Владимир Путин покинул избирательный участок, забежали три девушки, обнажились до пояса и стали выкрикивать антипутсинские лозунги. Девушек задержали и доставили полицию.

фото: femen.livejournal.com

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