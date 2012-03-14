В пятницу Рада рассмотрит рекомендации Европы

{1-} Оппозиция договорилась с фракциями большинства о том, что проекты постановлений, предусматривающих выполнение рекомендаций резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, будут рассматриваться в пятницу 16 марта. Об этом заявил глава фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин.

Он сообщил, что сегодня в ходе заседания согласительного совета, которое состоялось по инициативе спикера Владимира Литвина, был достигнут компромисс между властью и оппозицией.

«После обсуждения этого вопроса было принято компромиссное решение о том, что это постановление мы будем рассматривать в пятницу после заслушивания правительства в Раде», – сказал руководитель фракции.

Таким образом, в пятницу будет рассмотрено два постановления: бютовца Олега Белоруса и регионала Ивана Попеску.

Ранее «Главред» сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может потребовать от Виктора Януковича амнистировать Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, чтобы позволить им принимать участие в парламентских выборах 2012 года.

В ходе слушаний по украинскому вопросу в четверг, 26 января, на голосование будет поставлена поправка докладчиков ПАСЕ по Украине.

В документе говорится, что «Ассамблея просит Президента Украины использовать все правовые инструменты, которые имеются в его распоряжении, чтобы освободить бывших членов правительства и дать им возможность конкурировать на предстоящих парламентских выборах».

фото: 2kapital.com

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