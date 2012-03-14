Автор ролика о «пьяных русских» обвиняется в экстремизме (ФОТО)

Житель города Бердска, что в Новосибирской области, попал под статью «экстремизм» за то, что разметил в социальной сети «Вконтакте» ролик под названием «Вся правда о русских». Видео попало в Сеть еще в 2010 году.

После того, как его посмотрели правоохранители, была проведена экспертиза, которая признала ролик – незаконным, «возбуждающим ненависть либо вражду, а равно уничтожающим человеческое достоинство» (ст. 282 УК РФ). Молодому человеку, выложившему ролик в Интернет, грозит либо штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет, пишет Комсомольская правда.

В почти двухминутное слайд-шоу, доступное для просмотра всем желающим, вошли фотографии, демонстрирующие аморальный образ жизни людей славянской внешности. Молодые люди на фотографиях изображены с большим количеством алкоголя, некоторые снимки носят эротический характер.

Закадровый комментарий автора якобы подтверждает расхожий штамп о том, что все русские женщины - легкого поведения, а мужчины не достойны называться русскими, так как пьют алкоголь.

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Как рассказал старший следователь искитимского МСО Борис Монаенков, в комментариях к этим фотографиям используется нецензурная лексика.

По его словам, в результате проведенных исследований установлено, что закадровый текст «несет негативную установку, сеет отрицательные эмоции и также враждебное настроение в отношении русских как этнической группы».

При этом сам фигурант уголовного дела – житель Бердска, русский по национальности. Он пока не задержан. Предварительное расследование продолжается.

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Следователь отмечает, что впервые возбудил уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ - статье, связанной с распространением экстремистских идей в интернете. Он уточнил также, что заявление о факте распространения в Интернете этого ролика в Следственный комитет поступило от жителя другого региона.

Правоохранительные органы заинтересовались роликом в 2011 году. Он был направлен на экспертизу, которую провели специалисты-филологи и лингвисты Сибирской государственной академии государственной службы.

На основании их заключения следователи возбудили дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы.

Правда, пока неизвестно, преследовал ли автор цель именно разжечь вражду, или он разместил ролик, не догадываясь, что он содержит признаки экстремизма. «Это сейчас устанавливается», - сказал следователь.

К совместной работе подключены сотрудники отдела Центра «Э» главного управления МВД России по Сибирскому Федеральному округу, занимающиеся расследованием дел, связанных с экстремизмом.

фото: кадры ролика «Вконтакте»

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