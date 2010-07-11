Экзит-пол: правящая коалиция Японии теряет большинство в парламенте

В Японии по данным экзит-полов правящая коалиция Демократической партии и Новой партии народа не смогла получить большинство в верхней палате парламента, передает AP. По данным местных СМИ, коалиции удалось получить менее 50 мест в парламенте, тогда как ранее, у нее было 54, передает Newsru.com. Соотношение сил между правящей коалицией и оппозицией в верхней палате составит, по итогам exit polls около 113-114 мест у правящей коалиции к 128-129 у оппозиции. Выборы в палату советников происходят раз в три года, переизбранию подлежит половина из 242 депутатов палаты сроком на шесть лет.